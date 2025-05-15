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UBP-DP-YDP Hükümetinin Basın Toplantısı Bugün Yapılacak!

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UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, 2022–2025 döneminde hayata geçirilen projeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere “Halka Hizmet Yolunda Üç Yıl” başlıklı basın toplantısı düzenliyor.
UBP-DP-YDP Hükümetinin Basın Toplantısı Bugün Yapılacak!

Ünal Üstel başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin, 2022–2025 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçirdiği projeler, reformlar ve yatırımlar, “Halka Hizmet Yolunda Üç Yıl” başlığıyla düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantı bugün saat 11.00’de Yeni Meclis Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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