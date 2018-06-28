UBP Karıştı, ihraçlar isteniyor

Bazı UBP'lilerin partiden ihracı isteniyor. Yerel seçimin ardından Ulusal Birlik Partisi karıştı.
Yerel seçimde UBP'ye çalışmadığı ileri sürülen partililerin ihracının görüşülmesi için parti yetkili kurulları yarın toplanıyor.
UBP Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Bulutoğulları, "parti içindeki çürük elmalar temizlenecek" dedi.
Bazı partililerin kurultay hesaplarıyla Lefkoşa adayı Sertoğlu'na çalışmadığı iddiaları, partide ihracı gündeme getirdi.
"Biz Lefkoşa Belediyesi'nı kazanmak için seçim çalışması yaparken, birkaç arkadaşın Karpaz'da kurultay çalışması yaptığı bilgimize geldi" diyen Bulutoğulları, parti içerisinde bir kaç partilinin kurultay çalışması yaptığını söyledi.
Cemal Bulutoğulları, UBP Genel Başkanı Özgürgün'ün artık elini masaya vurması gerektiğini savundu.
Bulutoğulları, "Kurultayda aday olacak olanlar, herhalde yakında yüzlerindeki maskeyi çıkarıp sahneye çıkacaklar" ifadesini kullandı.
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