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UBP Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları yerli üretime dikkat çekti

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UBP Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları yerli üretime dikkat çekti
UBP Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları yerli üretime dikkat çekti

“Yerli Üretime, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” konulu etkinlik UBP Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları Lokali’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ve UBP Lefkoşa Milletvekilleri de katıldı.

Gecede, Kıbrıs Türk Kültürüne uygun izaz ikramda bulunulurken “yerel üretime ve ülkeye sahip çıkmanın” önemi üzerinde duruldu.

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