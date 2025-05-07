UBP Milletvekili Küçük’ten Özersay’a "sahte diploma" eleştirisi

Hasan Küçük’ün ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ada TV’de yayınlanan programda soruları yanıtlayan Küçük, Kudret Özersay’ın Özersay’ın geçmişte yaptığı açıklamaların siyasi tutarlılık taşımadığını öne sürdü.

Hasret Balcıoğlu’nun sahte diplomayla YÖDAK üyeliği ve milletvekili adaylığı yaptığı dönemde neden sessiz kaldığını soran Küçük, “Kaybettiği siyasi itibar nedeniyle suni gündem yaratıyor. Kıbrıs Türk halkının aklıyla kimse dalga geçmesin. Biz yasalara göre karar aldık” dedi.



Dokunulmazlık komitesindeki görevine ek olarak, yükseköğrenimi denetleme ve üniversitelerle ilgili süreçleri yöneten komitenin de başkanı olduğunu hatırlatan Küçük, komitenin aldığı kararın dokunulmazlığın kaldırılması değil, yargılama sürecine ilişkin olduğunu ifade etti.

Küçük, Özersaya’dan önce 2022 yılıyla alakalı cevapsız soruları cevaplayarak sessizliğini bozmasını istedi.

Konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesine de değinen Küçük, “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” diyerek, bu ilkenin tartışılmaz olduğunu söyledi. Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını sorgulayan herkesle mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.