UBP’de kabine değişikliğine doğru !..

UBP – HP koalisyon hükümetinin büyük ortağı UBP’de kabine değişikliğine gidileceği iddia ediliyor.

"Özel izin" ile Ada’ya gelen 13 kişi ile ilgili tartışmanın boyutları giderek büyürken, yaşanan tartışmalar sonrasında Başbakan Ersin Tatar’ın kabine değişikliğine gidebileceği UBP'li bir çok kaynak tarafından ileri sürülüyor..

UBP’nin bugün saat 14.00’de yapacağı MYK toplantısında, kabine değişikliğinin masaya yatırılacağı ve muhtemelen Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınması konusunun gündeme geleceği belirtiliyor.

UBP içerisindeki bir çok güvenliri kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilerde, saat 14.00’de yapılması düşünülen MYK toplantısında, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınması halinde yerine getirilecek Milletvekilinin isminin de belirleneceği öğrenildi.

İŞTE İSİMLER

UBP’de bölge dengeleri de göz önüne alınarak, Ünal Üstel’in Girne Bölgesi Milletvekili olması nedeniyle, kabineye Girne Milletvekili İzlem Gürçağ’ın alınabileceği, Turizm Bakanlığına, daha önce bu görevi yaptığı gerekçesi ile Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun kaydırılabileceği, İzlem Gürçağ’ında bir başka bakanlığa bakan olarak atanabileceği de konuşulanlar arasında.bulunuyor.

Bunun yanısıra Mağusa Bölgesi Milletvekili Resmiye Canaltay’ın da Turizm Bakanlığına bakan olarak atanmasının da düşünüldüğü ancak, bölge dengeleri nedeniyle bunun olmayabileceği de UBP içerisinde konuşulanlar arasında bulunuyor.

Bu nedenle gözler bugün saat 14.00’de yapılması düşünülen MYK toplantısına çevrilirken, kabine değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.