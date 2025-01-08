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UBP'de MYK adayı olmak bile 20 Bin TL!

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UBP'de MYK seçimi 11 Ocak Cumartesi yapılıyor
UBP'de MYK adayı olmak bile 20 Bin TL!

111 kişilik parti meclisi üyesinin oy kullanacağı seçimde, 11 MYK üyesine ek olarak bir genç, bir genç bir de kadın seçimi yapılacak.

UBP'de MYK'ya aday olmak isteyen parti meclisi üyeleri genel merkeze 20 bin TL ödeme yaparak adaylık başvuru yapabilecek.

UBP MYK'da, 3 Lefkoşa, 3 Mağusa, 2 Girne, 1 İskele, 1 Güzelyurt ve 1 de Lefkeli PM üyesi görev alacak.

Bunun yanında milletvekili grubundan 1 kişi, belediye başkanlarından bir kişi ve genel sekreter de yer alıyor. Genel başkanın ise MYK'ya 2 kişiyi kontenjanından atama yetkisi bulunuyor.

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