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Üç ayrı kentte uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

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İskele, Girne ve Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonlarda kokain, hintkeneviri ve sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Üç ayrı kentte uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

02 ve 03 Haziran 2025 tarihlerinde, İskele, Girne ve Gazimağusa’da, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (C.Ö.Ş.) ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İskele’de bir sitede şüpheli görülen 24 yaşındaki B.A.’nın kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram kokain ve 20 gram hintkeneviri ele geçirildi. Şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.

Girne’de ise bir marketin giriş kapısı önünde yerde bulunan sigara paketi içerisinde yaklaşık 1 gram hintkeneviri içeren 4 adet sarma sigara tespit edildi. Yapılan soruşturma sonucu zanlı olarak belirlenen 22 yaşındaki C.K. tutuklandı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda ise E.Ç. (22) ve H.K.T. (22) isimli şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, yaklaşık 80 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 17 adet kağıt ve uyuşturucu kalıntısı bulunan bir öğütücü ele geçirildi. Her iki zanlı da tutuklandı.

Her üç olayla ilgili soruşturmalar polis tarafından sürdürülüyor

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