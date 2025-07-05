Üç Ayrı Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Ortaköy ve Girne’de gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 505 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 5 kişi tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından Ortaköy ve Girne’de gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 505 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı 5 kişi tutuklandı.

İlk operasyon, 4 Temmuz 2025 tarihinde Ortaköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. A.A.M.S. (E-25) isimli şahsın tasarrufunda yaklaşık 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen A.O.A.I. (E-23) de tutuklandı.

İkinci operasyon ise aynı gün saat 20.00 sıralarında Girne Şair Nedim Sokak’ta düzenlendi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde, A.D.P. (K-19) isimli şahsın tasarrufunda yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.Y. (E-20) de tutuklandı.

Üçüncü operasyon 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında Girne Şht. Ahmet Nihat Sokak’ta gerçekleştirildi. Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, A.S. (E-47) isimli şahsın tasarrufunda yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tüm olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor