Üç ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 718 araç sürücüsü kontrol edildi ve 178’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i muayenesiz araç kullanmak, 44’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu işletme izninde (yolcu taşıma) belirtilen kurallara uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 45’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 318 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,624 araç sürücüsü kontrol edildi ve 64’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak ve 158’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 251 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 15 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 752 araç sürücüsü kontrol edildi ve 31’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 27’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 79 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Ülke genelindeki denetimlerde 3 kaçak yakalandı

Öte yandan, polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.