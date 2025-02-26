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Üç milyon TL’lik hırsızlıkla suçlanıyor!

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Alayköy'de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan T.F.S mahkemeye çıkarıldı.
Üç milyon TL’lik hırsızlıkla suçlanıyor!

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.

Polis,zanlının 2020-2023 yılları arasında Alayköy'de bulunan ve kendisinin bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı Bluecell Trading LTD.'ye ait depolar içerisindeki 3 milyon 565 bin TL değerindeki elektronik cihazı alarak zimmetine geçirmek suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı hakkında 2023 yılı Nisan ayında tutuklama emri çıkarıldığını ancak yurt dışında olmasından dolayı işlem yapılamadığını söyledi. Polis memuru, zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde ülkeye giriş yaptığı tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.  Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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