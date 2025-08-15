  • BIST 10847.76
Üç trafik kazası… Biri çocuk altı yaralı, bir sürücüye de yasal işlem

Lefkoşa, Geçitkale-Tatlısu ve Girne-Tatlısu ana yolunda meydana gelen üç trafik kazasında biri çocuk altı kişi yaralandı, alkollü bir sürücü aleyhinde yasal işlem yapıldı.
Polis basın bültenine göre, Girne-Tatlısu ana yolunda, bu sabahın erken saatlerinde, 71 miligram alkollü olan Mehmet Beyazbayram (E-20), yönetimindeki JT 010 plakalı araçla seyrettiği sırada viraja dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, trafik levhasına ardından çelik bariyerlere de çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Karşı şeride geçti, kamyonete çarptı

Geçitkale-Tatlısu ana yolunda, dün saat 14.00 sıralarında, Eda Lezki Ceran (K-42), yönetimindeki ZVG 839 plakalı araçla seyrederken viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen Ali Özel (E-50) yönetimindeki RE 886 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan ZVG 839 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ela Nihal Ceran (K-11) ve Neriman Lezki (K-70), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Neriman Lezki, cerrahi serviste, diğer yaralılar ise kontrol amaçlı acil serviste tedavi altına alındı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa’da, dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, 92 miligram alkollü olan Okan İş (E-26), yönetimindeki FP 109 plakalı araçla seyrettiği sırada, virajda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırım bordür taşlarına ardından beton duvara da çarparak durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Aybolek Jorayeva (K-29), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Araç sürücüsü Okan İş aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

 

