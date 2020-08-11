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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak.

Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak.

Tamamı KKTC saati ile 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

YARIN

Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

13 AĞUSTOS PERŞEMBE

Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

14 AĞUSTOS CUMA

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

15 AĞUSTOS CUMARTESİ

Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

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