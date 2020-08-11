UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak.
Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak.
Tamamı KKTC saati ile 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
YARIN
Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
13 AĞUSTOS PERŞEMBE
Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
14 AĞUSTOS CUMA
Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
15 AĞUSTOS CUMARTESİ
Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)
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