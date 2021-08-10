Uğur Şahin'den 'varyant' açıklaması: Aşıyı uyarlamaya şimdilik gerek yok

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucusu Prof Dr. Uğur Şahin, BioNTech-Pfizer aşısının varyantlara karşı uyarlanmasının şu an için gerekli olmadığını söyledi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucusu Prof Dr. Uğur Şahin, BioNTech-Pfizer aşısının varyantlara karşı uyarlanmasının şu an için gerekli olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech-Pfizer aşısının mevcut varyantlara etkisine dair açıklamada bulundu.

Gelecek 6 ila 12 ay arasında yeni varyantların çıkmasının muhtemel olduğunu ve bunun aşının uyarlanmasını gerektireceğini söyleyen Şahin, şu an içinse durumun böyle olmadığını belirtti.

Uğur Şahin, alınacak yeni kararda zamanlamanın doğru olması gerektiğine dikkat çekti.

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BioNTech-Pfizer, dünya çapında 100'den fazla ülke veya bölgeye yaklaşık 1 milyar doz aşı gönderdi.

Söz konusu aşı için yıllık üretim kapasitesinin yıl sonuna kadar 3 milyar dozu, gelecek yıl ise 4 milyar dozu bulması bekleniyor.