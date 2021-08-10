  • BIST 1.431,420
  • Altın 479,12
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1050
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Uğur Şahin'den 'varyant' açıklaması: Aşıyı uyarlamaya şimdilik gerek yok

» »
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucusu Prof Dr. Uğur Şahin, BioNTech-Pfizer aşısının varyantlara karşı uyarlanmasının şu an için gerekli olmadığını söyledi.
Uğur Şahin'den 'varyant' açıklaması: Aşıyı uyarlamaya şimdilik gerek yok

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucusu Prof Dr. Uğur Şahin, BioNTech-Pfizer aşısının varyantlara karşı uyarlanmasının şu an için gerekli olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech-Pfizer aşısının mevcut varyantlara etkisine dair açıklamada bulundu.

Gelecek 6 ila 12 ay arasında yeni varyantların çıkmasının muhtemel olduğunu ve bunun aşının uyarlanmasını gerektireceğini söyleyen Şahin, şu an içinse durumun böyle olmadığını belirtti.

Uğur Şahin, alınacak yeni kararda zamanlamanın doğru olması gerektiğine dikkat çekti.

Koronavirüsün en kuvvetli kartı: Delta varyantı

BioNTech-Pfizer, dünya çapında 100'den fazla ülke veya bölgeye yaklaşık 1 milyar doz aşı gönderdi.

Söz konusu aşı için yıllık üretim kapasitesinin yıl sonuna kadar 3 milyar dozu, gelecek yıl ise 4 milyar dozu bulması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Corona Virüs Aşısı Çocuk ve Gençler İçin Gerekli mi?09 Ağustos 2021 Pazartesi 20:45
  • Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu Kadar Bebeği de Etkiliyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 20:30
  • Gözde Oluşan Kırma Kusurlarına Kalıcı Kontakt Lens !09 Ağustos 2021 Pazartesi 20:00
  • 100 pozitif vakaya rastlandı, 54 kişi taburcu edildi09 Ağustos 2021 Pazartesi 19:38
  • Dikkat! Aşırı Sıcak ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor…09 Ağustos 2021 Pazartesi 19:00
  • Avustralyalı doktor Delta varyantının uzun vadeli etkilerini anlattı09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:54
  • Eskişehir'de delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:52
  • Başörtüsüne takmak için ağzında tuttuğu iğneyi yuttu09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:52
  • Erken aşı olmayanlara uyarı: Geç kalınmış aşının faydası yok09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:50
  • Koronavirüsün en kuvvetli kartı: Delta varyantı09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti