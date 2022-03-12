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Ukrayna: 86 Türk’ün Sığındığı Mariupol’deki Cami Bombalandı

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentinde 34'ü çocuk 86 Türk'ün sığındıkları Süleyman Camisi'nin Rus güçleri tarafından bombalandığını açıkladı.
Ukrayna: 86 Türk’ün Sığındığı Mariupol’deki Cami Bombalandı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken dün akşam saatlerinde Ukrayna’nın Mariupol kentinde 34’ü çocuk 86 Türk’ün sığındıkları Süleyman Camisi’nde mahsur kaldıkları açıklanmıştı.

Bugün Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin Mariupol’da Türk vatandaşlarının sığındığı camiyi bombaladığı aktarıldı.

Reuters haber ajansının Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne dayandırdığı haberde caminin içinde 34’ü çocuk olmak üzere toplam 86 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğu kaydedildi.

Habere göre Büyükelçilik, yerel kaynaklara dayanarak “kentte sabah erken saatlerden itibaren cami dahil, şehre Rus topçu ateşinin sürdüğünü” bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana’nın (Hürrem Sultan) Mariupol’deki camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı” denildi. Türkiye vatandaşları da dahil olmak üzere 80’den fazla yetişkin ve çocuk bombardımandan saklanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların ardından ölen veya yaralanan olup olmadığı açıklanmadı.

CAMİNİN İMAMI AÇIKLAMIŞTI

Kuşatma öncesi açıklamalarda bulunan caminin imamı Mehmet Uce, cami binasının sağlam olduğunu ve bodrum katına gıda stokladıklarını söylemişti.

Habere göre, Türkleri tahliye etmek için gönderilen iki otobüsün geçen haftadan beri beklediğini, insani koridor oluşturma girişimlerinin başarısız olduğunu aktarıyor.

Çocuğu, eşi ve dört akrabası camide olan İsmail Hacıoğlu, patlamaların camiye yaklaştığını ve caminin hedef olmasından korktuklarını söylüyor

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