Ukrayna: Mariupol’de En Az 1200 Sivil Öldü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 14’üncü gününde, yoğun Rus bombardımanının sürdüğü Mariupol’de en az bin 200 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mariupol belediye başkan yardımcısı Serhiy Orlov, ABD merkezli CNN’e verdiği demeçte, gerçek ölü sayısının açıklanan rakamlardan “üç ila dört kat daha fazla” olduğunu düşündüklerini açıkladı.

‘SOKAKLARDA KAÇ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SAYAMIYORUZ’

Belediye başkan yardımcısı yaptığı açıklamada, ağır darbe alan liman kenti Mariupol’da Rus saldırılarında en az bin 200 masum Ukraynalının öldürüldüğünü söyledi.

Mariupol belediye başkan yardımcısı Serhiy Orlov, “Rakamlar gerçekten korkunç. Dün 1.207 kurbanın bombardımanlar sonucu öldürüldüğünü doğruladık” dedi.

Orlov, “Gerçekten net ölüm sayısını hesaplayamıyoruz. Yani, açıklanandan üç ila dört kat daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Sokaklarda kaç kişinin bombalarla öldürüldüğünü sayamıyoruz bile.” dedi.

TOPLU MEZARLAR YAPILMASI PLANLANIYOR

Şehrin her yanının cesetlerle dolu olduğu ve sokakların temizlenmesi için toplu mezarların kazılmasının planlandığı aktarıldı.

Mariupol, bir haftadan fazla bir süredir Rus kuvvetleri tarafından kuşatma altında ve yüz binlerce sakin su veya elektrik olmadan hayatını sığınaklarda geçiriyor.

Rusya, Mariupol’un kuşatma altındaki sakinlerinin kaçmasına izin vermek için insani bir koridor açma sözü vermişti, ancak Rusya bombardımanı kesmeyince bu ateşkes de tam olarak uygulanamadı.

Orlov, “Mariupol’de ateşkes yok” dedi ve devam etti: “Mariupol sürekli bombardıman altında.”