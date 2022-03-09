  • BIST 2.042,70
  • Altın 945.208
  • Dolar 14.6646
  • Euro 16.2575
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ukrayna: Mariupol’de En Az 1200 Sivil Öldü

» »
Ukrayna'nın güneyinde Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinde en az 1200 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna: Mariupol’de En Az 1200 Sivil Öldü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 14’üncü gününde, yoğun Rus bombardımanının sürdüğü Mariupol’de en az bin 200 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mariupol belediye başkan yardımcısı Serhiy Orlov, ABD merkezli CNN’e verdiği demeçte, gerçek ölü sayısının açıklanan rakamlardan “üç ila dört kat daha fazla” olduğunu düşündüklerini açıkladı.

‘SOKAKLARDA KAÇ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SAYAMIYORUZ’

Belediye başkan yardımcısı yaptığı açıklamada, ağır darbe alan liman kenti Mariupol’da Rus saldırılarında en az bin 200 masum Ukraynalının öldürüldüğünü söyledi.

Mariupol belediye başkan yardımcısı Serhiy Orlov, “Rakamlar gerçekten korkunç. Dün 1.207 kurbanın bombardımanlar sonucu öldürüldüğünü doğruladık” dedi.

Orlov, “Gerçekten net ölüm sayısını hesaplayamıyoruz. Yani, açıklanandan üç ila dört kat daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Sokaklarda kaç kişinin bombalarla öldürüldüğünü sayamıyoruz bile.” dedi.

TOPLU MEZARLAR YAPILMASI PLANLANIYOR

Şehrin her yanının cesetlerle dolu olduğu ve sokakların temizlenmesi için toplu mezarların kazılmasının planlandığı aktarıldı.

Ukraine makes new attempt to get civilians out of Mariupol, other cities

Mariupol, bir haftadan fazla bir süredir Rus kuvvetleri tarafından kuşatma altında ve yüz binlerce sakin su veya elektrik olmadan hayatını sığınaklarda geçiriyor.

Rusya, Mariupol’un kuşatma altındaki sakinlerinin kaçmasına izin vermek için insani bir koridor açma sözü vermişti, ancak Rusya bombardımanı kesmeyince bu ateşkes de tam olarak uygulanamadı.

Orlov, “Mariupol’de ateşkes yok” dedi ve devam etti: “Mariupol sürekli bombardıman altında.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan 500 bin tonluk buğday ihraç sözleşmeleri imzaladı09 Mart 2022 Çarşamba 11:16
  • McDonald’s, Rusya’daki Restoranlarını Kapatıyor08 Mart 2022 Salı 23:24
  • Putin'den Yaptırımlara Karşı Hamle08 Mart 2022 Salı 22:49
  • Ukrayna’dan Türkiye ve ABD’nin Garantör Ülke Olması Teklifi08 Mart 2022 Salı 21:48
  • Zelenskiy: Rusya Bir Terör Devleti Olarak Kabul Edilsin08 Mart 2022 Salı 20:45
  • Malezya, Moskova'ya yaptırım uygulamayacak08 Mart 2022 Salı 13:01
  • Güney Kore'de orman yangınları ciddi zarara yol açtı08 Mart 2022 Salı 10:41
  • Rusya, Dost Olmayan Ülkeler Listesine Birçok Ülkeyi Ekledi07 Mart 2022 Pazartesi 20:09
  • Putin: AB Ukrayna’ya Baskı Yapmalı07 Mart 2022 Pazartesi 18:42
  • Rusya Ve Ukrayna Arasındaki Müzakerelerde 3’üncü Tur Başladı07 Mart 2022 Pazartesi 18:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti