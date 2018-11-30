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Ukrayna, Rus erkeklerinin ülkeye girişini yasakladı

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Rusya, 25 Kasım'da, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında 3 Ukrayna savaş gemisine müdahale etmişti
Ukrayna, Rus erkeklerinin ülkeye girişini yasakladı

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko,  'Kerç Boğazı krizi'nin ardından, 16-60 yaş arası Rus erkeklerin ülkeye girişinin  engelleneceğini söyledi

Poroşenko, sosyal medya hesabı Twitter'da 16-60 yaş arasındaki Rus erkeklerin Ukrayna'ya girişine kısıtlama getirildiğini duyurdu. 

Poroşenko,  bu kararın amacının "Rusya'nın Ukrayna topraklarında özel birlikler kurmasını" önlemek olduğunu belirtti. 

Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

Kremlin, Ukrayna’nın Rusya’yı provoke etmeye çalıştığını iddia etmişti. Rusya bu iddiayı güçlendirmek bazı Rus ajansları eş zamanlı olarak Ukrayna ordusunun da Donetsk'te sivillerin yaşadığı bölgeleri ağır bombardıman altına aldığı haberini yaydı.

Gemilere el konulmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toparlamış, ülkede sıkıyönetime gidilmesi kararını imzalamıştı.

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