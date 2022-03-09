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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ukrayna'dan "Çernobil" Uyarısı: 48 Saat Sonra Radyasyon Sızıntısı Başlar

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Ukrayna'dan "Çernobil" Uyarısı: Elektriği Kesildi, Jeneratörlerin 48 Saatlik Kapasitesi Var, 48 Saat Sonra Radyasyon Sızıntısı Başlar
Ukrayna'dan "Çernobil" Uyarısı: 48 Saat Sonra Radyasyon Sızıntısı Başlar

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Çernobil nükleer santralini besleyen elektrik şebekesinin hasar gördüğünü, elektriğin gittiğini açıkladı. Yedek jeneratörler sadece 48 saatlik kapasiteye sahip. 48 saat sonra soğutma işlemleri duracak, radyasyon sızıntısı başlayacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Çernobil Nükleer Santralı'na elektrik verilmesi için onarım çalışması yapılması gerektiğini belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

Ukrayna'dan 'Çernobil' uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar

Twitter'dan açıklama yapan Kuleba, uluslararası kamuoyunu, Rusya'dan acilen saldırıları kesmesi ve onarım ekiplerinin güç kaynağını eski haline getirmesine izin vermesini talep etmeye çağırdı.

 

Ukrayna'dan 'Çernobil' uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar

Kuleba "Yedek dizel jeneratörler, Çernobil Nükleer Santralı'na güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasiteye sahip. Bu süreden sonra, kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve bu da radyasyon sızıntılarına neden olacak" ifadelerini kullandı.

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