  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Ukraynalıların Terk Ettikleri Evlerinde Bulduklarını Yiyorlar, Dans Edip Eğleniyorlar

» »
Rus Askerler Böyle Görüntülendi: Ukraynalıların Terk Ettikleri Evlerinde Bulduklarını Yiyorlar, Dans Edip Eğleniyorlar
Ukraynalıların Terk Ettikleri Evlerinde Bulduklarını Yiyorlar, Dans Edip Eğleniyorlar

Savaşın 24. gününde Rus ordusuna mensup askerler, Ukraynalıların terk ettiği evlerde dans ederken ve buldukları yiyecekleri tüketirken görüntülendi.

Rusya- Ukrayna savaşında 24. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnişi sürdürüyor. Öte yandan Rus askerleri tarafından gün içerisinde paylaşılan bir videoda, askerlerin Ukrayna'da bulunan terk edilmiş evleri yağmaladığı ortaya çıktı.

 

ÇİKOLATA YİYİP DANS ETTİLER

Rus askerleri tarafından paylaşılan görüntülerde, askerlerin terk edilmiş bir evin içinde dans ettiği görüldü. Bir başka görüntüde ise Rus askerlerinin boş evlerde kalan çikolata ve yemekleri yediği kameralara yansıdı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olan görüntülere kullanıcılar "Faşist Putin'in hastalıklı ordusu", "Aileleri öldürüyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu.

Rus ordusu Ukrayna'da terk edilen evleri yağmalamaya başladı

UKRAYNA'DA ÖLEN SİVİL SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında toplam 816 sivilin öldüğünü, bin 333 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, Ukrayna'daki Biyolojik Silah İddialarıyla İlgili BM Üyelerine Dosya Dağıttı18 Mart 2022 Cuma 23:34
  • Putin Sahneye Çıktı, Ukrayna’daki İşgali Övdü18 Mart 2022 Cuma 21:39
  • Zelenskiy: Rusya 90’lara Geri Dönecek18 Mart 2022 Cuma 20:38
  • Japonya, Rusya'ya yaptırım paketini genişletti18 Mart 2022 Cuma 10:16
  • Putin’in Zamanı Daralıyor17 Mart 2022 Perşembe 17:29
  • Japonya’da 7,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti17 Mart 2022 Perşembe 14:14
  • Japonya’da 7.3 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı16 Mart 2022 Çarşamba 22:55
  • Rus Ordusu, Ekmek Sırası Bekleyen Sivilleri Vurdu16 Mart 2022 Çarşamba 22:43
  • Rusya, Avrupa Konseyi’nden Çıkarıldı16 Mart 2022 Çarşamba 22:24
  • Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem16 Mart 2022 Çarşamba 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti