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Ukrayna’nın First Lady’si: Putin Bizi Fazla Küçümsedi

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Ukrayna’nın First Lady’si: Putin Bizi Fazla Küçümsedi
Ukrayna’nın First Lady’si: Putin Bizi Fazla Küçümsedi

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, Rusya'nın ülkedeki saldırılarının toplu katliama yol açtığını belirtti.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 44 yaşındaki eşi, İngilizce olarak yayınlanan yazılı açıklamasında Rus işgalini kınayarak saldırıların çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığını hatırlattı. Bombardımanlarda hayatını kaybeden üç Ukraynalı çocuğun adını anan Zelenska, işgalin inanılmaz bir durum olduğunu belirterek “Ülkemiz barış içindeydi, şehirlerimiz, kasabalarımız ve köylerimiz yaşam doluydu. Şimdi yaşananlar Ukraynalı sivillere yönelik bir toplu katliam. En korkuncu da çocukların ölümü” ifadelerini kullandı.

“MOLOTOF KOKTEYLLERİYLE KARŞILANDILAR”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın, halkının ve vatanseverliğinin gücünü fazla küçümsediğini kaydeden Zelenska, “Kremlin'deki propaganda makineleri Ukraynalıların kendilerini kurtarıcı olarak çiçeklerle karşılayacaklarını savundu ama molotof kokteylleriyle karşılandılar” diye yazdı.

“Putin'i durduramazsak dünyada hiçbirimiz içi güvenli bir yer olmayacak” diyen Ukraynalı First Lady, eşinin Batılı ülkelere yaptığı “Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması” çağrısını da tekrarladı.

Zelenskiy, daha önce kendisinin ve ailesinin Rus birliklerin başlıca hedefi olduğunu söylemişti.

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