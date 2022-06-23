UKÜ’ de Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Araştırmaları Sempozyumu gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) ile Biyomühendislik Öğrenci Kulübü işbirliğinde “Yıllık Araştırma Sempozyumu” düzenlendi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen sempozyumda, 14 doktora öğrencisi nanoteknolojik yaklaşımlar, biyomateryal üretimi için alternatif malzemelerin üretilmesi, ilaç taşıyıcı sistemlerin önemi ve verimliliği hakkındaki araştırma projelerini katılımcılara sundular.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada UKÜ’nün bölgenin önemli yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirterek, özellikle lisansüstü eğitime ve buna bağlı olarak bilimsel yayınlara önem verdiklerine dikkat çekerek, yayınlanan bilimsel araştırmaların uluslararası standartlarda eğitimin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Sempozyumda davetli konuşmacı olarak yer alan İstanbul İstinye Üniversitesi, Moleküler Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Engin Ulukaya konuşmasında, son dönemdeki araştırmalara dikkat çekerek özellikle kök hücrelerin insan sağlığındaki rolü, biyomühendisliğin çeşitli boyutlarını ve robotik uygulamaları içeren araştırmalar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Ulukaya konuşmasının devamında günümüzde kişiye özel tedavi yöntemleri olduğunu dile getirerek, aynı yaş ve cinsiyete sahip kişilerin dahi tedaviye verdiği tepkinin farklı olabileceğini aktardı. Ayrıca mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı geliştirdiği direnç üzerine bilgi veren Ulukaya, mikrobiyolojik tabanlı hastalıkların bu direnç nedeniyle artarak devam edeceğini ve ilerde çok ciddi hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sempozyumda 70’den fazla katılımcı yer alırken, 14 doktora öğrencisi nanoteknolojik yaklaşımlar, biyomateryal üretimi için alternatif malzemelerin üretimi, ilaç taşıyıcı sistemleri, Kıbrıs’taki endemik bitkiler ve doğal materyaller, Kıbrıs’a özel yetişen küçükbaş hayvanların gastrointestinal sistemindeki parazitlerinin metagenomik analizleri ve bunların tarım ile insan sağlığındaki önemleri tartışıldı.

BRC Başdanışmanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, sempozyum sonunda en iyi poster ve en iyi araştırma projesi sunumunu ödüllendirdiklerini belirterek, “Poster sunumda birincilik ödülü Romminsadat Hosseini’ye, ikincilik ödülü ise Blessing Ugbemin’e verildi. En iyi sözel sunumda ise birinci Shelly Roselyn van Eyssen olurken, Nurten Aşina Amca ise ikinci oldu” diyerek ödül alanları açıkladı.