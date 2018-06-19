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Ulaş Gökçe, Dev-İş ve KTMMOB’yi ziyaret etti

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Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği’ni ziyaret etti.
Ulaş Gökçe, Dev-İş ve KTMMOB’yi ziyaret etti

Her iki örgütle karışlıklı görüş alışverişinde bulunan Gökçe, Mağusa’nın sorunlarını ve kendi projelerini örgüt yetkililerine aktarma fırsatı da buldu.

Gökçe, sivil toplum örgütlerinin bu toplumun en önemli örgütlenme birimleri olduğunu söyleyerek, herhangi bir yerde yöneticilik yapmak isteyenlerin bu tip örgütlerin fikirlerini ve görüşlerini alarak yollarına devam etmesi gerektiğini belirtti. Kendilerinin bu görüşü temel aldığını söyleyen Gökçe, katılımcı bir anlayışa yola çıktıklarını,  herkes için Mağusa sloganını bunun için söylediklerini, sivil toplumu belediye yönetimine mutlaka taşıyacaklarını vurguladı.

Dev-İş’le belediye çalışanlarının içinde bulundukları durum hakkında görüştüklerini söyleyen Gökçe, sendikanın bu konudaki tecrübelerinden yararlanacaklarını belirtti.  Ulaş Gökçe, KTMMOB’le ise Mağusa’nın bu günkü fiziksel ver çevresel durumunu görüştüklerini söylerken, gelecek dönemde projelerini uygularken, birlikle sürekli iletişim halinde olacaklarını belirtti.

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