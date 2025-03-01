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Ülke Genelinde Trafik Denetimi: 334 Sürücüye Yasal İşlem, 26 Araç Trafikten Men Edildi

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Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 2,155 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından dolayı 334 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. 1 sürücü tutuklanırken, 26 araç trafikten men edildi.
Ülke Genelinde Trafik Denetimi: 334 Sürücüye Yasal İşlem, 26 Araç Trafikten Men Edildi

28 Şubat 2025 tarihinde, trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında toplam 2,155 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından dolayı 334 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 sürücü tutuklanırken, 26 araç trafikten men edildi.

Tespit edilen trafik ihlalleri şu şekilde sıralandı:

  • 66 sürücü yasal hız sınırını aştı.
  • 19 sürücü alkollü araç kullandı.
  • 42 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullandı.
  • 9 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı.
  • 9 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı.
  • 2 kamyon sürücüsü, 5000 kg ve üzerindeki araçların kullanımı yasak olan Girne-Lefkoşa Anayolu’nu kullandı.
  • 40 sürücü B işletme izni olmadan araç kullandı.
  • 6 sürücü A işletme izni olmadan araç kullandı.
  • 2 sürücü muayenesiz araç kullandı.
  • 2 sürücü sigortasız araç kullandı.
  • 3 sürücü trafik ışıklarına uymadı.
  • 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı.
  • 132 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

Polis, trafik güvenliğini sağlamak adına denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti

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