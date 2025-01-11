Ülke Genelinde Trafik Denetimi: 342 Sürücüye Yasal İşlem

10 Ocak 2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 1,924 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 342 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, kurallara uygun olmayan 21 araç trafikten men edildi.

Denetimler sonucunda tespit edilen trafik ihlalleri şu şekilde sıralandı:

185 sürücü : Yasal hız sınırını aşmak,

: Yasal hız sınırını aşmak, 13 sürücü : Alkollü araç kullanmak,

: Alkollü araç kullanmak, 2 sürücü : Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,

: Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 62 sürücü : Araç kullanırken cep telefonu ile meşgul olmak,

: Araç kullanırken cep telefonu ile meşgul olmak, 12 sürücü : Emniyet kemeri takmamak,

: Emniyet kemeri takmamak, 12 sürücü : Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

: Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9 sürücü : Sigortasız araç kullanmak,

: Sigortasız araç kullanmak, 1 sürücü : Trafik ışıklarına uymamak,

: Trafik ışıklarına uymamak, 46 sürücü: Diğer trafik ihlalleri.

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek adına denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. Sürücülerden trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları istendi