  • BIST 10840.59
  • Altın 3522.36
  • Dolar 36.6013
  • Euro 39.7225
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGazze: Avrupalı liderlerden 53 milyar dolarlık Arap planına destek

Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 311 Sürücüye Yasal İşlem

» »
1.755 Araç Sürücüsü Kontrol Edildi, 26 Araç Trafikten Men Edildi
Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 311 Sürücüye Yasal İşlem

Trafik Ekipleri tarafından 14 Mart 2025 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında toplam 1.755 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından 311 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 26 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Tespit Edilen Trafik Suçları:

  • 101 sürücü yasal hız sınırını aştı.
  • 44 sürücü emniyet kemeri takmadı.
  • 26 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı.
  • 9 sürücü alkollü araç kullandı.
  • 9 sürücü seyrüsefersiz araç kullandı.
  • 8 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı.
  • 7 sürücü muayenesiz araç kullandı.
  • 6 sürücü trafik ışıklarına uymadı.
  • 4 sürücü sigortasız araç kullandı.
  • 3 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı.
  • 2 sürücü koruyucu başlık olmadan motosiklet kullandı.
  • 1 sürücü "A" işletme izinsiz araç kullandı.
  • 91 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, trafik güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sanayi Dairesi’nde personel eksikliği yaşandığı gerekçesiyle eylem14 Mart 2025 Cuma 15:34
  • CTP Piyangosu’nun talihlisi BMW aracı teslim aldı14 Mart 2025 Cuma 15:23
  • İçişleri Bakanlığı: Anastasia Melega ön izinliydi, işlemleri devam ediyordu14 Mart 2025 Cuma 14:48
  • İthal elma, armut ve çeri domateslerde limit üstü ilaç!14 Mart 2025 Cuma 14:35
  • KAPLICA VE GİRNE’DE TRAFİK KAZALARI14 Mart 2025 Cuma 14:11
  • ÜLKE GENELİNDE İKAMET İZİNSİZ KİŞİLERE YÖNELİK DENETİM14 Mart 2025 Cuma 13:46
  • GAZİMAĞUSA VE İSKELE’DE GÜMRÜK KAÇAĞI OPERASYONU14 Mart 2025 Cuma 13:34
  • GİRNE’DE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ14 Mart 2025 Cuma 13:22
  • GİRNE VE HASPOLAT’TA UYUŞTURUCU VE SİLAH OPERASYONU14 Mart 2025 Cuma 13:08
  • Başçeri, Tatar’a güven mektubunu sundu14 Mart 2025 Cuma 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti