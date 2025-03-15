Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 311 Sürücüye Yasal İşlem

Trafik Ekipleri tarafından 14 Mart 2025 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında toplam 1.755 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından 311 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 26 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.
Tespit Edilen Trafik Suçları:
- 101 sürücü yasal hız sınırını aştı.
- 44 sürücü emniyet kemeri takmadı.
- 26 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı.
- 9 sürücü alkollü araç kullandı.
- 9 sürücü seyrüsefersiz araç kullandı.
- 8 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı.
- 7 sürücü muayenesiz araç kullandı.
- 6 sürücü trafik ışıklarına uymadı.
- 4 sürücü sigortasız araç kullandı.
- 3 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandı.
- 2 sürücü koruyucu başlık olmadan motosiklet kullandı.
- 1 sürücü "A" işletme izinsiz araç kullandı.
- 91 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Polis, trafik güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti
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