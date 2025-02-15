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Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 407 Sürücüye Yasal İşlem, 61 Araç Trafikten Men

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Trafik ekiplerinin denetimlerinde 2.421 sürücü kontrol edilirken, kurallara uymayan 407 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı, 61 araç ise trafikten men edildi
Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 407 Sürücüye Yasal İşlem, 61 Araç Trafikten Men

14 Şubat 2025 tarihinde, ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2.421 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edilerek 407 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 3 sürücü tutuklandı ve 61 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde tespit edilen başlıca trafik suçları ise şu şekilde:

  • 80 sürücü yasal hız sınırını aştı,
  • 19 sürücü alkollü araç kullandı,
  • 68 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı,
  • 52 sürücü emniyet kemeri takmadı,
  • 37 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı,
  • 8 sürücü sigortasız araç kullandı,
  • 7 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı,
  • 136 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti

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