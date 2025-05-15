Ülke Genelinde Üç Ayrı Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

14.05.2025 TARİHİNDE, SAAT 13:30 SIRALARINDA, GİRNE TURİZM LİMANI’NDA KKTC’YE GİRİŞ YAPMAK ÜZERE OLAN S.A. (E-27), NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPAN NARKOTİK VE KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİ GÖRMESİ ÜZERİNE, TASARRUFUNDA BULUNAN BİR POŞETİ ATMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA TESPİT EDİLDİ.
SÖZ KONUSU POŞETTE YAPILAN İNCELEMEDE, İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU MADDE İÇERDİĞİNE İNANILAN TOPLAM 20 ADET HAP TESPİT EDİLDİ VE EMARE OLARAK ALINDI. BAHSE KONU ŞAHIS SUÇÜSTÜ TUTUKLANDI.
AYNI GÜN, SAAT 19:00 SIRALARINDA, GÜZELYURT-LEFKOŞA ANAYOLU ÜZERİNDE TEHLİKELİ SÜRÜŞ YAPTIĞI GEREKÇESİYLE DURDURULAN BİR ARAÇTA YOLCU OLARAK BULUNAN Ö.F.Y. (E-21)’NİN ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEMESİ ÜZERİNE, ÜZERİNDE VE ARAÇTA YAPILAN ARAMADA YAKLAŞIK 1,5 GRAM AĞIRLIĞINDA HİNTKENVİRİ TÜRÜ UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDE BULUNDU. ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
GAZİMAĞUSA’DA İSE, Y.M.E. (E-21)’NİN KALMAKTA OLDUĞU İKAMETGAHTA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ARAMADA, YAKLAŞIK 10 GRAM AĞIRLIĞINDA HİNTKENVİRİ TÜRÜ UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDE BULUNARAK EMARE OLARAK ALINDI.
HER ÜÇ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR
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