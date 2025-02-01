Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 311 Sürücüye Yasal İşlem

31 Ocak 2025 tarihinde, KKTC genelinde polis trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 1.791 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, trafik kurallarını ihlal eden 311 sürücü rapor edilirken, 27 araç trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:
- 118 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmak,
- 15 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
- 90 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
- 2 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
- 3 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
- 4 sürücü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak,
- 79 sürücü ise diğer trafik suçlarını işlemekten dolayı rapor edildi.
Yetkililer, trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri uyarırken, denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı
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