Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 313 Sürücüye Ceza

13 Şubat 2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde geniş kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında toplam 1.993 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 313 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı ve 6 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde tespit edilen trafik ihlalleri şu şekilde sıralandı:
- 103 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmak,
- 7 sürücü alkollü araç kullanmak,
- 96 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullanmak,
- 48 sürücü emniyet kemeri takmamak,
- 22 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
- 1 sürücü 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne-Lefkoşa Anayolu’nu kullanma yasağına uymamak,
- 1 sürücü B İşletme izinsiz araç kullanmak,
- 3 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,
- 1 sürücü trafik ışıklarına riayet etmemek,
- 31 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Yetkililer, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti
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