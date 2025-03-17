16 Mart 2025 tarihinde yapılan trafik denetimlerinde, 2,091 araç sürücüsü kontrol edildi, 366 sürücü rapor edilerek yasal işlem başlatıldı, 32 araç trafikten men edildi ve 3 sürücü tutuklandı.

Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 366 Sürücü Raport edildi

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından 16 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen rutin trafik denetimlerinde, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde tehlikeli sürüş yapan bir araçta yaklaşık 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmuş ve araç sürücüsü tutuklanmıştır.

Denetimlerde toplam 2,091 araç sürücüsü kontrol edilmiş, çeşitli trafik suçlarından dolayı 366 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca, 32 araç trafikten men edilmiş ve 3 sürücü tutuklanmıştır.

Raporlama yapılan trafik suçları arasında, en fazla süratli araç kullanmak (156), cep telefonu kullanmak (32), emniyet kemeri takmamak (29), sürüş ruhsatsız araç kullanmak (20) ve sigortasız araç kullanmak (11) yer almaktadır. Diğer suçlar ise alkollü araç kullanma, trafik levhalarına uymama ve sürüş ehliyetsiz araç kullanma gibi çeşitli ihlalleri içermektedir