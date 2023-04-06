  • BIST 4.913,16
  • Altın 1243.824
  • Dolar 19.2539
  • Euro 21.0443
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Ülkemiz turizmi Azerbaycan basınına tanıtıldı

»
Ülkemiz turizmi Azerbaycan basınına tanıtıldı
Ülkemiz turizmi Azerbaycan basınına tanıtıldı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı yurt dışı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtılması için Azerbaycan’da basın toplantısı gerçekleştirdi.

KKTC Bakü Temsilciliğimiz tarafından düzenlen basın toplantısına TC Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan,  TRT, Anadolu Ajansı ve çok sayıda Azerbayca’nın saygın basın kuruluşlarının mensupları yer aldı.

KKTC turizm tanıtım filimleri de basın toplantısı öncesinde toplantıya katılan basın mensuplarına izletildi.

Toplantıda ilk sözü alan KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer misafirlere kısa bir bilgi vererek sözü Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç’a verdi.

Müsteşar Aktunç, basın toplantısında ülkemiz turizmi ve KKTC-Azerbaycan arasındaki turizm ilişkileri hakkında bilgiler vererek, iki ülke arasındaki ilişkinin daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

Aktunç, 2022'de KKTC'ye Azerbaycan'dan 5 bin turist geldiğini belirterek, "Bu rakamın aramızdaki gönül bağına, 'üç devlet, tek millet' mantığı çerçevesinde düşük olduğunu söyledi.

19. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (AİTF 2023) katılmak için geldiği Azerbaycan'da basın toplantısı düzenleyen Aktunç, iki ülke ilişkilerinin daha yukarı çekilmesinin, özellikle Azerbaycan halkının KKTC'yi daha fazla destekler hale gelmesinin kendilerini için çok önemli olduğunu anlattı.

Aktunç, kardeş ülke Azerbaycan ile her konuda işbirliği yapılması için cumhurbaşkanlarımızın da desteklerinin olduğunu ifade ederek, büyük yürüyüşün tekrardan başlaması için her iki tarafında hazır olduğunu vurguladı.

Azerbaycan halkının KKTC hakkında bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Aktunç, "Halkların birbirine bu kadar gönülden bağlı olduğu bir ortamda artık bizim ilişkilerimizi ekonomik olarak da siyasi olarak da bir üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. 2023'ün yeni bir hedef ve arzuyla, KKTC ile Azerbaycan arasında hem turizm hem siyaset hem de ekonomik ilişkiler açısından yeni bir başlangıç yılı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

7-034.jpg

Serhan Aktunç, KKTC'nin oldukça geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"KKTC'de her kesime hitap edecek ürünlerimiz var. Çok lüks otellerimiz de var, daha düşük bütçeli butik otellerimiz de var. Yeni bir havalimanı da kuruldu. Çarşamba günleri Bakü'ye uçuşlar da olacak. 19 Nisan'da Azerbaycan'dan KKTC'ye Türkiye üzerinden ekstra uçak seferleri başlayacak ve fiyatları da daha makul olacak." dedi.

Azerbaycan'la KKTC arasında eğitim alanındaki işbirliklerinde de olduğunu söyleyen Aktunç, sözlerini, "KKTC'de okuyan 200'e yakın Azerbaycanlı öğrencimiz var. Bu sayının da yukarıya çıkması gerekiyor." diye tamamladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: Turizmde farkındalık yaratılıyor06 Aralık 2022 Salı 18:48
  • “KKTC Turizmini Hedef Pazar Ülkelere Tanıtım Projesi” başlıyor19 Ekim 2022 Çarşamba 15:33
  • THY'den durdurulan seferlerle ilgili açıklama27 Eylül 2022 Salı 09:22
  • THY pilot arıyor18 Ağustos 2022 Perşembe 08:36
  • Uçakta korku dolu anlar: Kadın çocuklarına ölmeye hazır olup olmadıklarını sordu15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:04
  • Ryanair CEO'su O'Leary: 10 euroluk uçuş devri kapandı11 Ağustos 2022 Perşembe 16:07
  • Havayolu şirketi iş bırakma hızına yetişebilmek için fazladan çalışan işe alıyor09 Ağustos 2022 Salı 10:29
  • THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı03 Haziran 2022 Cuma 10:07
  • İzmir’den Yunan adasına deniz seferleri başlıyor01 Haziran 2022 Çarşamba 14:24
  • Seyahat ve turizm sektörü yeniden canlanıyor ama sektör buna hazır mı?01 Haziran 2022 Çarşamba 13:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti