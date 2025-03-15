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Ülkeye seri numarası silinmiş silahla girerken yakalandı

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Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah İthal ,Taşıma Ve Tasarrufu" suçlarından tutuklanan zanlı E.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ülkeye seri numarası silinmiş silahla girerken yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Aşan olayla ilgili bulguları aktardı.

Aşan14 Mart 2025 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Girne Turizm Limanında, Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Gümrük ve Rusumat Dairesi Personelleri ile birlikte gerçekleştirilen ortak operasyonda, ülkeye gelen gemi içerisinde bulunan 61 BT 532 plakalı tır ile KKTC’ye gelen E.A'nın yapılan üst aramasında giymekte olduğu kot pantolonun ön kısmına gizlenmiş vaziyette 1 adet seri numarası silinmiş Avusturya yapımı Glock marka 9 mm çapında tabanca ve 1 adet şarjörünü kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis bahse konu tabanca ve şarjörün emare zapt edildiği ve zanlının suç üstü tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının ülkeye silah getirme amacı, ve bağlantısı olduğu düşünülen şahıs veyahut şahıslar olabileceğini ve araştırıldığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için İlk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Avukatı Güven Ballıkara soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi, lehte ve aleyhte tüm unsurların değerlendirilmesi için talep edilen süreye itiraz etmedi.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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