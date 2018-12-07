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Uluçay: “4 partili koalisyonun demokrasinin köklenmesi açısından iyi bir fırsat”

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KKTC’de bulunan Türkiye ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’la da bir araya geldi.
Uluçay: “4 partili koalisyonun demokrasinin köklenmesi açısından iyi bir fırsat”

KKTC’de bulunan Türkiye ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’la da bir araya geldi.

Meclis Başkanı Uluçay, Meclis Şeref Salonu’nda bugün saat 10.45’te Kılıçdaroğlu’nu kabul etti. Görüşmede Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de hazır bulundu.

KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan sel felaketinin ve 4 gencin hayatını kaybetmesinin üzücü olduğunu kaydetti ve başsağlığı diledi.

KKTC’de olduğu gibi çok partili koalisyonların demokrasilerin güçlenmesi adına önemli olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Almanya’nın uzun yıllardır koalisyonlarla yönetilen ve buna karşın ekonomide büyük başarılar sağlamış bir ülke olduğunu kaydetti.

Toplumsal dengenin sağlıklı gelişmesi açısından da çok partili koalisyonların önemli olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs’ta demokrasi kültürünün gelişmesine de çok partili koalisyonun olumlu katkı verdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, koalisyonları yönetmenin zor ama önemli olanın zoru başarmak olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Şundan emin olmalısınız, siz kendi ülkenizin çıkarlarına ne kadar önem veriyorsanız, biz de Anavatan’daki siyasetçiler olarak sizin duyarlılığınızı paylaşıyoruz” diye konuştu.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da KKTC’deki Meclis yapısıyla ilgili bilgi verdi, 4 partili koalisyonun demokrasinin köklenmesi açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi temennisinde bulundu.

Kuraklık sıkıntısı çekme derdinde olan KKTC’nin ansızın bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmasının herkesi üzdüğünü belirten Uluçay, dünyada ekolojik değerlerin değiştiğini ve kendilerine düşenin de bu ekolojik sisteme uygun altyapıları hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

İnsan için en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirten Uluçay, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ettiklerini ve bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından ziyaretin anısına hediye takdimi de yapıldı.

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