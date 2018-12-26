Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) 47’nci kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutlayacak.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve yönetim kurulu üyeleri 7 Ocak 2019’da, Bandabulya Sahnesi’nde düzenlenecek ve saat 19.30’da başlayacak resepsiyona devlet ve hükümet yetkililerini de davet etmek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bugün bu kapsamda Basın-Sen heyetini kabul etti

Basın-Sen Başkanı Kişmir, resepsiyon davetiyesini takdim ettiği Uluçay’a, “Yeni yaşımızı hem üyelerle hem de sizlerle birlikte kutlamak istiyoruz. Gecemizi onurlandırırsanız mutlu oluruz” dedi.

Kişmir, uzun süredir yıl dönümü kutlaması yapmadıklarını, son dönemlerde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle yeni yıl etkinliklerini de iptal ettiklerini söyledi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Uluçay, sendikanın yeni yaşının hayırlı olmasını diledi.

Uluçay, “Büyük özveriyle emek sarf eden basın mensuplarını sizlerin nezdinde kutlar, iyi çalışmalar dilerim” şeklinde konuştu.