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Ulusal Mücadele Vakfı Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti

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Ulusal Mücadele Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti.
Ulusal Mücadele Vakfı Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti

Ulusal Mücadele Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aziz Gülbahar başkanlığındaki heyet, anıt mezarda saygı duruşunda bulundu ve son günlerde ortaya çıkan bazı yayınlara yönelik tepkisini ortaya koydu.

Ulusal Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ömrünü halkına adamış örnek bir lider olduğunun altını çizerek, “O’na karşı yapılan her saygısızlık ve saldırı Kıbrıs Türk halkına yapılmış sayılır.” dedi.

“Ne yazık ki bir kez daha Kıbrıs Türk halkının maneviyatına ve değer yargılarına yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız.” diyen Gülbahar, bu saldırıların hedefine ulaşamayacağının altını çizdi.

Denktaş’a yapılan saldırıyı Kıbrıs Türk halkına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendiren Gülbahar, “Bu fiil doğrudan hepimize yönelik bir hadsizlikten öteye geçemez. Ortada bir kitap ya da ifade özgürlüğü değil, doğrudan bu ülkenin lideri konumundaki Kurucu Cumhurbaşkanımıza ve hepimize yönelik bir suç bulunmaktadır. Söz konusu hadsizliği kınarken, adli makamlarımızı yasalar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmaya davet ederiz.” ifadelerini kullandı.

 

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