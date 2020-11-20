Uluslararası Kıbrıs Sağlık Turizmi Ve Eğitimi Derneği Kuruldu.

DERNEĞİN AMACI;

İnsan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla ; etik kurallardan ve ilkelerden ödün vermeden, güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında paydaşlarla işbiriği yaparak sağlık turizmi alanında geniş ölçekli araştırmalar yapmak kanıta dayalı veriler elde etmek

Sağlık Turizmi konusunda paydaşları ve halkı bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı, akademik eğitim projeleri hazırlamak

Tüm sağlık turizmi ile ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hasta ve çalışan haklarına saygılı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile Kıbrıs’ın sağlık turizmi alanında hak ettiği düzeye gelmesinde etkin rol oynamaktır.

DERNEK BAŞKANI PROF. DR. HÜLYA HARUTOĞLU tarafından ;

Kıbrıs’ın, Dünyada yükselen trent “Sağlık Turizmi” için iklim, coğrafi konum, insan kaynağı ve birçok açıdan yüksek potansiyele sahip önemli bir destinasyon olduğunu, Ada’nın uluslararası platformda bilinen, güvenilen , marka değeri yüksek, tercih edilen bir sağlık turizmi merkezi olması için multidisipliner çalışmalara önem verilmesi ve ivedilikle bir eylem planı oluşturulması gerektiğini belirtti.

UKSTED’in vizyonunun, bilimsel gelişmeler ışığında araştırmalar ve saha çalışmaları yaparak, sağlık turizmi alanında Kıbrıs‘ın potansiyelini belirlemek, uluslararası platforumda tanıtmak ve ülkemizi dünyada referans gösterilen, güvenilir, kaliteli sağlık hizmeti sunan, üst düzey bir konuma taşımak olduğunu bildirdi.