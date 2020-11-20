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Uluslararası Kıbrıs Sağlık Turizmi Ve Eğitimi Derneği Kuruldu.

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Dernek Başkanlığına Prof.Dr. Hülya Harutoğlu Getirildi.
Uluslararası Kıbrıs Sağlık Turizmi Ve Eğitimi Derneği Kuruldu.

DERNEĞİN AMACI;

İnsan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla ; etik kurallardan ve ilkelerden ödün vermeden, güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında  paydaşlarla işbiriği yaparak sağlık turizmi alanında geniş ölçekli araştırmalar yapmak kanıta dayalı veriler elde etmek

Sağlık Turizmi konusunda paydaşları ve halkı bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı, akademik eğitim projeleri hazırlamak

Tüm sağlık turizmi ile ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hasta ve çalışan haklarına saygılı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile Kıbrıs’ın sağlık turizmi alanında  hak ettiği düzeye gelmesinde etkin rol oynamaktır.

DERNEK BAŞKANI PROF. DR. HÜLYA HARUTOĞLU tarafından ;

Kıbrıs’ın,  Dünyada yükselen trent  “Sağlık Turizmi” için  iklim, coğrafi  konum, insan kaynağı ve birçok açıdan yüksek potansiyele sahip önemli   bir   destinasyon  olduğunu, Ada’nın  uluslararası  platformda bilinen, güvenilen  , marka değeri yüksek, tercih edilen bir  sağlık turizmi merkezi olması için multidisipliner  çalışmalara önem verilmesi ve ivedilikle bir eylem planı  oluşturulması gerektiğini   belirtti.

UKSTED’in  vizyonunun,  bilimsel  gelişmeler ışığında  araştırmalar ve saha çalışmaları  yaparak, sağlık turizmi alanında  Kıbrıs‘ın  potansiyelini belirlemek, uluslararası platforumda tanıtmak ve  ülkemizi dünyada referans gösterilen, güvenilir,  kaliteli  sağlık hizmeti sunan, üst düzey bir konuma taşımak olduğunu bildirdi.

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