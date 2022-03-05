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Uluslararası Medya Kuruluşları Rusya’yı Terk Ediyor

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BBC'nin ardından CNN, Bloomberg gibi diğer uluslararası yayın kuruluşları da Rusya'daki yayınlarını askıya alma kararı aldıklarını açıkladı.
Uluslararası Medya Kuruluşları Rusya’yı Terk Ediyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin ardından ABD merkezli CNN ve Bloomberg News, Başkan Vladimir Putin’in “sahte haberlerin” yayılmasını 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandıran yeni bir yasa tasarısını imzalamasının ardından Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldıklarını açıkladı.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International tarafından yapılan açıklamada, “durumu ve sonraki adımlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.” ifadeleri kullanılırken,

CNN Cuma günü yaptığı açıklamada, , “Biz mevcut durumu ve atılacak adımları değerlendirmeye devam ederken CNN Rusya’daki yayınlarını durduracak” ifadeleri kullanıldı.

ARKA ARKAYA AÇIKLAMALAR GELDİ

Bloomberg’den yapılan açıklamada ise Rusya’daki yasa değişikliğinin bağımsız gazeteciliği “suç haline getirmeyi” amaçladığı ifade edildi. Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait yazılı açıklamasında, yasanın “normal gazeteciliğin herhangi bir türünü devam ettirmeyi” olanaksız kıldığını belirterek, Bloomberg’in bu nedenle Rusya’daki yayınlarını geçici olarak durdurma kararı aldığını söyledi.

Öte yandan, Kanada’nın kamu yayın kuruluşu CBC/Radyo da Rusya’daki yayınlara ara verildiğini duyurdu. Kanada’nın devlet yayın organı tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut durumdan ve gazeteciler ile çalışanlarımızın güvenliğinden ötürü Rusya’daki yayınlarımızı durdurma kararı aldık; bu esnada yasanın bizler için ne anlama geldiğini incelemeye devam edeceğiz” denildi.

Kremlin yönetimi, daha önce BBC, Voice of America ve Deutsche Welle dahil olmak üzere çeşitli yabancı haber kuruluşlarının web sitelerine erişimi kısıtlamıştı.

Bu arada Rus devlete ait TASS haber ajansı, Rusya’nın Twitter’a erişimi de kısıtladığını bildirdi.

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