Ünal Üstel: Kapıma kadar gelip ailemi rahatsız edenlere seyirci kalacak değilim, gereği neyse yapacağım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü, Alsancak-Lapta ana yolu üzerinde Başbakan Ünal Üstel’in evine giden bağlantı yolunda yapılan düzenlemeyi yerinde incelemişti.

Yapılan incelemenin ardından Başbakan Ünal Üstel, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak “Kapıma kadar gelip ailemi rahatsız edenlere seyirci kalacak değilim. Gereği neyse yapacağım” dedi.

Üstel, halkla istişare içerisinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Halk ile istişare içinde devam ediyoruz çalışmalara. Hükümette kaldıkça da devam edeceğiz. Alsancak-Karşıyaka yolunu da bu yıl bitireceğiz. Esnafımızın da halkımızın da mağduriyetini gidereceğiz” şeklinde konuştu.

Üstel, bölgede yürütülen diğer projeler hakkında da bilgi verdi. Yeni Girne Hastanesi’nin açılacağını ve Çatalköy yolu çalışmalarına başlandığını ifade eden Üstel, “Geldiğimiz günden beri 5 tane yeni jeneratör ekledik. Ülkede eksi altı dereceyi gördük. Elektriğimiz kesilmedi. En yüksek enerji üretimini gördük. Bir de Rum tarafına enerji satışı gerçekleştirdik. Bu bir tarihtir” ifadelerini kullandı.