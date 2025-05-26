Ünal Üstel: Kıbrıs Türk toplumu üretimden koparılamayacak

Kıbrıslı Rumların KKTC’nin hellim ihracatını engellemek için her yolu deneğini söyleyen Üstel, “Unutuyorlar, bizim yanımızda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti var” dedi.

Açılıştaki konuşmasında hükümetin 3 yıllık icraatlarına, halkın ihtiyaç duyduğu proje ve reformları hayata geçirmek, üretimi artırmak için KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti ile arasında imzalanan ekonomik ve mali iş birliği protokolüne de işaret eden Üstel, “Halka ne söz verdiysek onu yerine getirmenin mutluğunu yaşıyoruz” dedi.

Vadili’deki Süt Toplama Merkezi’nin de hükümet programında yer aldığını anımsatan Başbakan Üstel, hangi hükümet döneminde başlatıldığına, rozetine ve “yapamayacaksınız” yönündeki sözlere bakmaksızın başta Ercan Havaalanı olmak üzere yarım kalan tüm projeleri tamamlamak için çalıştıklarını söyledi.

İstikrarsız hükümetler nedeniyle yarım kalan yol, yarım kalan süt toplama projelerini de hayata geçirdiklerini, üretimden saniyeye, turizmden alt yapıya birçok alandaki eksiklikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle giderdiklerini belirten Başbakan Üstel, üretime ve üreticiye destek için her türlü çabayı gösterdiklerini de ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının 1950’lerden itibaren her türlü baskıya rağmen var oluş mücadelesi verdiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Kıbrıs’a barış geldiğini belirten Üstel, üretimden kopan toplumların yok olmaya mahkum olacağı gerçeğinden yola çıkarak, üretime ağırlık verdiklerini vurguladı.

KKTC’nin ihracatında önemli yer tutan hellimde AB standartlarının yakalanması için Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle çok mücadele verildiğini belirten Başbakan Üstel, Rum tarafının hellim ihracatını engellemekle ilgili girişimlerine işaret etti.

“Kıbrıs Türk halkını üretimden koparmak için her türlü girişimi yapıyorlar” diyen Üstel, Rumların inşaat, turizm ve diğer alanlardaki girişimlerini de işaret etti.

Üstel, “Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretimden koparamayacaklar. Unutuyorlar bizim yanımızda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti var” dedi.

İsrail ve Filistin’de yaşananlara değinen, dünyanın buna sessiz kaldığını söyleyen Üstel, “Biz Filistin’den çok şanlısıyız çünkü bizim Anavatanımız var. Türkiye Cumhuriyeti ile el ele, ülkeyi daha çağdaş noktaya getirmek için her türlü fedakarlığı yapacağız” diye konuştu.