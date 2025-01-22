Ünal Üstel: Muhtarlarımızı yalnız bırakmadık, onlar için de yatırım yaptık

Başbakan Ünal Üstel, Max Projesi ve e-Devlet entegrasyonu kapsamında muhtarların altyapı eksiklerinin giderildiğini belirterek, “Muhtarlarımızı yalnız bırakmadık, onlar için de yatırım yaptık” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Max projesi ve e-Devlete entegre etmek amacıyla muhtarların altyapı binalarının bilgisayar ve tüm eksiklerinin tamamlanma süreci ile ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan otel yangınını hatırlatarak, "Bugün büyük bir hüzün yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen yangın sonucunda birçok insanımızı maalesef kaybettik. Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelere sabırlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun dileklerimi iletirim" dedi.

Muhtarlarla bir araya gelerek bir kez daha istişarede bulunmak istediklerine dikkat çeken Üstel, " Muhtarlarımızın Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinde ayrı bir yeri, halkın da onlara ayrı bir sevgisi vardır. Muhtarlarımız 1974 öncesi yani varoluş mücadelemizde köylerimizin en yetkilileri, mülki idari amirleriydiler. O dönemde muhtarlarımız halkımıza önderlik yapıp mücadelemizin başını çekiyordu" şeklinde konuştu.

Muhtarların görevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için 6 Nisan 2009 yılında hayata geçirilen yasayı hatırlatan Üstel, " 2009 yılında muhtarlarımız için ilk yasa yapılmış ve maaşlarında iyileştirmeler olmuştur. O tarihten bugüne kadar kurulan kısa süreli hükümetlerden kaynaklı muhtarlarımız için gerekli yatırım yapılamamıştır" ifadelerini kullandı.

Hükümete geldikten sonra öncelikle muhtarların ihtiyaçlarını belirlendiklerini sonra da harekete geçtiklerini vurgulayan Üstel şunları kaydetti: "Muhtarlarımızın önce maaşlarının da iyileştirme yaparak asgari ücretin yüzde 95' i kadar maaş almalarını sağladık. Sonrasında daha önceki hükümetler mevcut muhtarlık binalarının tamiratı ile ilgili çalışmalar başlamış fakat sonuca ulaşamamışlardı. Bizler Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nin de desteği ile birçok muhtarınızın mevcut binalarında iyileştirmeler yaptık, sorunlarını giderdik. Muhtarlık binaları olmayan muhtarımıza ise konteyner ofislerini teslim ettik. Ofis ihtiyacı olan muhtarlarımıza sırasıyla birer birer ofislerini teslim etmeye devam edecek. Ofislerin alt yapılarını da tamamlamayacağız."