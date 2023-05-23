Ünlü ilişki uzmanı stres için haftada üç kez cinsel ilişki önerdi

Bir ilişki uzmanına göre, haftada üç defa cinsel ilişkiye girmek en iyi stres atma yöntemi olabilir.

Çoğu zaman insanlar işten bunaldıklarında, aileleri ya da ilişkileri ile ilgili sorunlar yaşadıklarında cinsel yaşamlarında da kendileri geri çekerler. Ancak ilişki uzmanı Tracey Sainsbury, insanların stresli hissettiklerinde cinsel ilişkiyi bırakmak yerine çok daha fazla birlikte olmalarını öneriyor.

Sainsbury; serotonin, dopamin ve kucaklaşma hormonu oksitosin dahil olmak üzere mutluluk hormonlarının günlük dozuna işaret ediyor ve cinsel ilişkinin yakınlık ve ten temasıyla bunları sağlayabileceğini ileri sürüyor.

Sainsbury, hamile kalmakta zorlanan çiftlere stresi azaltmak için cinsel birlikteliği kullanmalarını önerdi. Hatta ünlü ilişki uzmanı, bu yöntemi tüm stres altında olan kişilerin deneyebileceğini belirtti.

“RUTİN HALİNE GETİRİN”

Sainsbury şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, güzel, romantik bir sevişme olmak zorunda değil. Farkındalık, stresle başa çıkmak için başka bir teknik, ancak her zaman kontrol altında ve güvende hissetmenin ne kadar yararlı olduğundan emin değilim.”

Sainsbury sözlerine şu şekilde devam etti: “Stresten kurtulmak için cinsel ilişkiyi kullanın, pozitif endorfinleri artırın. Ten tene temas için birlikte çıplak olun.”

İlişki danışmanı aynı zamanda bebek sahibi olmakta zorlanan çiftlerin yaşadıkları baskı ve stres yüzünden daha az cinsel ilişkiye girdiklerine dikkat çekiyor: “Erkekler performans gösterme konusunda baskı hisseder, kadınlar önceki seks girişimleri onları hamile bırakmadığı için başarısız hissedebilirler.”

Sainsbury, bir kadına yumurtladığını söyleyen ve ardından yalnızca bu dar zaman aralığında seks öneren uygulamalara güvenmek yerine seksi haftalık rutinin bir parçası haline getirmenin önemli olduğunu söyledi.