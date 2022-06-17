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Ünlü sağlık kuruluşu maymun çiçeğinden korunarak nasıl seks yapılacağını rehberle anlattı

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Mayıs ayının başından itibaren onlarca ülkede binlerce vakanın yayılmasıyla birlikte yetkililer maymun çiçeği virüsü (monkeypox) için uyarıları artırmaya başladı.
Ünlü sağlık kuruluşu maymun çiçeğinden korunarak nasıl seks yapılacağını rehberle anlattı

Genelde Afrika’nın batısında ve ortasında tespit edilen maymun çiçeği virüsü (monkeypox) son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke ve kıtada tespit edildi…

Baş ağrısı, yorgunluk, lenf nodüllerinin şişmesi ve kabarcık/kızarıklık oluşumu gibi semptomlarının olduğu ve bazı durumlarda ölümcül olabilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili incelemeler ve uyarılar yapılmaya devam ediyor. Fakat ABD’nin önde gelen yetkili sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) hazırladığı bir rehber gündeme bomba gibi düştü.

Halen maymun çiçeği virüsünün cinsel ilişki aracılığıyla bulaşıp bulaşmadığına dair incelemeler devam ederken CDC, hastalığa yakalanan kişilere “cinsel ilişkiye girmeyin” uyarısı yaptı. Fakat kurum, cinsel ilişkiye girmek isteyen maymun çiçeği hastalarının ise bazı önlemler almasını isteyerek bir rehber hazırladı.

Sosyal medyada ve ABD medyasında “garip bir liste” olarak yorumlanan rehberde, çiftlerin “birbirlerinden uzak mesafede mastürbasyon yapması”, “giyinik olarak cinsel ilişkiye girilmesi” ve “lezyonların, kabarcıkların kapatılması” gibi uyarılar yer alıyor.

YAKLAŞIK 40 ÜLKEDE VAKA ÇIKTI

Hastalığın endemik halde olduğu Batı Afrika haricinde şu an yaklaşık 40 ülkede 2 binden fazla vaka tespit edildi.

Vaka sayıları ağırlıklı olarak İngiltere, İspanya, Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde görülürken ABD’de de vaka sayılarının hızla arttığına dair bilgiler geliyor.

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