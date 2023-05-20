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Ünlü terapist önerdi: Yatağa kızgın girmek ilişkinizi kurtarabilir

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Ünlü bir ilişki uzmanı, kavga etmiş çiftlerin yatağa da kızgın bir şekilde girmelerinin ilişkilerine iyi geleceğini ileri sürüyor. Ünlü terapist, ayak parmaklarına dokunma kuralı diye adlandırdığı temasın önemine dikkat çekiyor.
Ünlü terapist önerdi: Yatağa kızgın girmek ilişkinizi kurtarabilir

İlişkilerle ilgili en çok duyulan önerilerden biri de “yatağa asla küs girmeyin”dir. Ne kadar tartışılırsa tartışılsın ya da kızgın olunursa olunsun pek çok ilişki uzmanı, çiftlerin barışarak yatağa girmesini önerir.

Ancak ünlü bir terapist olan Patricia Lamas, çiftlerin kavga ettikten sonra kızgın bir şekilde yatağa girip sadece ayak parmaklarına dokunarak uyumaları gerektiğini öneriyor.

Lamas, ayak parmaklarına dokunma kuralının ilişkiyi kurtarabileceğini ve hatta çiftlerin yatağa kızgın gitmemelerinin çok zararlı olabileceğini söyledi:

“Çözümlenmemiş bir kavgadan sonra yatakta ayak parmaklarınıza dokunarak, eşinize, yaşadığınız tüm zorluklara rağmen onu hâlâ sevdiğinizi ve önemsediğinizi gösterirsiniz. Bize her zaman sorunu çözmeden yatağa gitmememiz söylendi. Bu tavsiye ilişkiniz için çok zararlı olabilir, bazen bir çözüm bulamadığınız için saatlerce dönüp durursunuz.”

Lamas, yatmadan önce bir anlaşmazlığa düşme durumunda çiftlerin ayak parmaklarına dokunma kuralını uygulamalarını öneriyor: “Bu, ‘Üzgünüz ve hâlâ birbirimizi seviyoruz ve hâlâ buradayız, birlikteyiz’in bir göstergesi. Bu anlaşmayı yaparak, ilişkinizin önceliğiniz olduğunu ve onu güvende tutacağınızı kabul ediyorsunuz.”

Lamas’ın tavsiyelerini içeren videosu, Instagram ve TikTok’ta 1,2 milyondan fazla görüntülendi ve birçok kişi de öneriyi uygulayacağını söyledi.

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