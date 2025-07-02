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Üredi: “Yap-İşlet-Devret” değil, “Yap-Yağmala-Kaybol” modeli

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Üredi: “Yap-İşlet-Devret” değil, “Yap-Yağmala-Kaybol” modeli
Üredi: “Yap-İşlet-Devret” değil, “Yap-Yağmala-Kaybol” modeli

Tel-Sen Yönetim Kurulu adına Hakan Üredi, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı’nın fiber altyapı projesine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Üredi, yapılan görüşmenin ardından kamuoyuna yansıyan ifadelerin Tel-Sen’in bu sürece onay verdiği yönünde bir algı yarattığını, bunun ise kamuoyunun yanıltılması anlamına geldiğini belirtti

Üredi: Tel-Sen’in hiçbir şekilde Türk Telekom ile yapılmış bir iş birliğini onaylamıyor

Tel-Sen Yönetim Kurulu adına Hakan Üredi yaptığı yazılı açıklamada, Tel-Sen olarak 1 Temmuz’da Bakanlık’ta gerçekleştirilen görüşmede, fiber altyapı projesinin toplumsal önemi ve hassasiyetine dikkat çektiklerini aktaran Üredi,

“Görüşmemizde, Tel-Sen’in hiçbir şekilde Türk Telekom ile yapılmış bir iş birliğini onaylamadığı ve sürecin halk yararından uzak, şeffaflıktan yoksun bir biçimde yürütüldüğü yönündeki eleştirilerimizi açıkça dile getirdik” dedi.

“Oldubittiye getirilen hiçbir adıma sessiz kalmayacağız”

Açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan duyurunun kamuoyunda yanlış bir izlenim yarattığı vurgulanarak, “Kamu malı olan telekomünikasyon altyapısında oldubittiye getirilen hiçbir adıma sessiz kalmayacağımızı net şekilde ifade ediyoruz” denildi.

“Biz sorduk, kamu öğrendi”

Tel-Sen açıklamasında, “Her Eve Fiber” projesine ilişkin detayların kamuoyuna ancak sendikanın ısrarlı soruları ve müdahalesiyle açıklandığı belirtildi. Üredi, bu süreçte halkın projeyi kimin uygulayacağına ve hangi finansal yüklerin üstlenileceğine dair bilgilere Tel-Sen sormasaydı erişemeyeceğini söyledi.

“Yap-İşlet-Devret değil, Yap-Yağmala-Kaybol modeli”

Üredi, bugüne kadar uygulanan Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinin geliri halktan toplayıp dışa aktaran, kamu denetimini dışlayan, şeffaflıktan uzak ve hiçbir zaman vaat ettiği hedeflere ulaşmayan bir düzen olduğuna dikkat çekti. Bu modelde yaratılan gelirlerin büyük kısmının Maliye’nin kasasında iz bırakmadan eridiğini,

Telekomünikasyon Dairesi’ne altyapı yatırımı olarak geri dönmediğini vurgulayan Tel-Sen, bu düzenin artık sorgulanması gerektiğini ifade etti.

“Kamu altyapısı kamuda kalmalıdır”

Açıklamada Tel-Sen’in tutumu net şekilde şu ifadelerle özetlendi:

Fiber altyapı bu ülkenin geleceğidir.

Kamu altyapısı kamuda kalmalıdır.

Bu projelerden elde edilen gelirler Telekomünikasyon Dairesi’ne aktarılmalı ve altyapı yatırımlarına dönüşmelidir.

Süreç şeffaf, katılımcı ve toplumsal denetime açık yürütülmelidir.

“Bu süreçte sadece taraf değil, takipçiyiz”

Tel-Sen, fiber projelerinden doğacak tüm gelirlerin belirsiz hesaplara veya genel bütçeye karışmaması, doğrudan Telekomünikasyon altyapısının gelişimine yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Aksi halde projelerin kamusal hizmetten uzaklaşacağı ve yalnızca belirli çevrelere kazanç sağlayan bir modele dönüşeceği uyarısında bulundu.

Son olarak, “Tel-Sen’in içinde olmadığı, katkı vermediği, masasında bulunmadığı hiçbir protokol, halkın yararına değildir ve bizim için geçerli değildir” denilen açıklamada, halkın dijital geleceği için bu sürecin her adımının izleneceği, sorgulanacağı ve gerektiğinde karşısında durulacağı kaydedildi.

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