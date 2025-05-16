Ürün Solyalı: Hükümet yine karmaşa yaratacak bir yasa önerisi sundu

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, hükümetin taşınmaz mal alımıyla ilgili yasada yaptığı değişiklik önerisinin sektörü daha da karmaşık hale getireceğini söyledi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, hükümetin ekonomi, mülkiyetle ilgili kriz ve tutuklamalar gibi konulara çözüm üretmek yerine, yabancıların taşınmaz mal alımına ilişkin yasada köklü değişiklikler içeren bir öneri sunduğunu belirtti.

Solyalı, diplomatik girişimler ve görüşme masasına davet yerine, hükümetin şu düzenlemeleri önerdiğini ifade etti:

"Yabancıların 1 adet olan apartman dairesi alma hakkının 3 taneye veya 2 tane villaya çıkarılması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ise apartman dairesi alma hakkının 3’ten 6’ya veya 3 adet villaya çıkarılması.

Yeni tasarının, istatistik verilerine hakim olunmadan, sektör paydaşları ve hukuki gerçekler dikkate alınmadan hazırlandığını vurgulayan Solyalı, “İnceleyeceğiz!” dedi.

Solyalı, “Yapmış olduğumuz uyarıları zamanında dinlemeyenler, yasa içerisindeki süreleri sürekli Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatanlar, Tapu Dairesi’nde zerre hazırlık yapmayanlar yine ortamı karmakarışık bir hale getirmeyi tasarlıyor” ifadelerini kullandı.