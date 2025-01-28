Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yapımı devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu.

Başbakan Üstel ile Bakan Arıklı, bugün saat 12.00’de Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’na yaptıkları inceleme ziyaretinde ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörü Aykut Mutlu’dan bilgi aldı, ardından basına açıklamalarda bulundu.

-Üstel: “İnsanların daha çağdaş daha güvenli bir yolda seyretmelerini sağlayacağız”

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, hükümetin programında yazanları birer birer yerine getirdiğini vurguladı.

2011 yılından beridir Çevre Yolu projesinin hayat bulamadığını, istimlak problemlerinden dolayı kaldığını belirten Üstel, “Biz dedik ki insanımıza ‘nerede bir yarım proje kaldıysa önceliğimiz oralardır.’ Bu yonca kavşağı da öncelik verdiğimiz, geçmişten kalan yarım projelerden bir tanesidir. Bu yonca kavşağını bizim hükümetimiz yapacak.” dedi.

Yolun Güzelyurt yoluna bağlantısı ile ilgili tüm istimlak sorunlarını çözdüklerini ve haziran sonuna doğru Güzelyurt yoluna bağlantı yolunun da biteceğini aktaran Üstel, insanların trafikte sıkıntı yaşadığına işaret ederek yol projelerine öncelik verdiklerini söyledi.

Lefkoşa - Girne Yolu’nda çok fazla aracın seyrettiğini kaydeden Üstel, insanların daha çağdaş daha güvenli bir yolda seyretmelerini sağlayacaklarını belirtti. Bahse konu yolda aydınlatma problemi de olduğunu söyleyen Üstel, “Biz konuşmuyoruz, biz iş yapıyoruz. Halkımıza ne söz verdiysek koalisyon ortaklarımızla birlikte bitireceğiz. Lefkoşa – Girne yolunun hem asfaltını yenileyeceğiz, bu yolda seyreden araçların seyrini rahatlatacağız hem de bu yolu sil baştan aydınlatma ile çok güzel bir noktaya getirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

“İnsanımıza ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyen Üstel, trafik kazalarına dikkati çekerek, insanların güvenli seyahat etmesi için önceliklerinin yol projeleri, aydınlatma ve trafikteki eksiklikler olduğunu vurguladı. Üstel, trafikle ilgili yasaları bir ay içinde Cumhuriyet Meclisi’nden geçirme hedeflerini de ortaya koydu.

Üstel, Trafik Komisyonu ile toplantı yaptıklarını da bildirerek, “Trafikte yaşanan sıkıntıların birer birer önünü açacağız ki bundan sonra insanımızın trafikte daha güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlayalım.” dedi.

-Arıklı: “Temmuz itibarıyla yol kullanıma tamamen açılacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin ülke trafiğini ciddi şekilde rahatlatacağını kaydetti. Köprünün nisan ayında biteceğini, 20 Temmuz’a kadar ise yolun Alayköy’e bağlantı kısmının tamamlanacağını belirten Arıklı, temmuz itibarıyla yolun kullanıma tamamen açılacağını aktardı.

Arıklı, “Böylece hem Gönyeli çemberindeki trafik büyük ölçüde rahatlayacak hem de ciddi şekilde ekonomik tasarruf elde edilecek. Çünkü Gönyeli çemberinde yüzlerce araç dakikalarca bekliyor ve bu hem insanı psikolojik olarak yoruyor hem de ekonomik olarak çok ciddi benzin sarfiyatına neden oluyor. Bu sebeple biz bu yolu hayati öneme haiz, belki Ercan kadar önemli bir proje olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu.