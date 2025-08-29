  • BIST 11342.87
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Üstel'den gençlere "işinizi yapmadık diye küsmeyin "

» »
Ünal Üstel, Ersin Tatar için oy istedi; “İşinizi yapamadık diye küsmeyin, seçimden sonra hesaplaşırız” dedi.
Üstel'den gençlere "işinizi yapmadık diye küsmeyin "

Yaklaşan Cumhurbaşkanı seçimleri kapsamında UBP’li gençlerle bir araya gelen Başbakan Ünal Üstel, gençlere yönelik seçim çalışmasında ‘iş çözme’ vaadi dağıttı…

‘Gençlik Buluşması’ isimli bir etkinliğe, Ersin Tatar ile birlikte katılarak destek talep eden Üstel, “İşinizi yapamadık diye küsmeyin, seçimden sonra hesaplaşırız” mesajı verdi.

Gençlere seslenen Üstel, “Bana ulaşamayabilirsiniz. Bakanıma ulaşamayabilirsiniz. Milletvekiline ulaştınız, işiniz olmadı. Hepsini bir tarafa bırakın. Hesaplaşma bugün değil” diyerek, Ekim’deki Cumhurbaşkanı seçimlerinin sonrasına işaret etti.

Üstel ayrıca, söz konusu konuşmasını sosyal medya hesabından da paylaştı, partizan istihdamı ve kamu kaynaklarını dağıtma sözünü bir propaganda aracı olarak kullanmaktan geri durmadı.

Ünal Üstel, konuşmasında şu sözleri sarf etti:

“Dargınlık, küskünlük olabilir. Bana ulaşamayabilirsiniz. Bakanıma ulaşamayabilirsiniz. Milletvekiline ulaştınız, işiniz olmadı. Hepsini bir tarafa bırakın. Hesaplaşma bugün değil. Hesaplaşmanın günü vardır. Bugün Ersin Tatar’ı tekrardan Cumhurbaşkanı yapma günüdür.”

