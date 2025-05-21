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Üyelik Ücretlerini Kendi Hesabına Aktardı: Şirket Çalışanı Hırsızlıktan Tutuklandı – Marketlerde de Üç Zanlı Suçüstü Yakalandı

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Lefkoşa’da bir iş yerinde çalışan kadın personelin, üyelik yenileme ücretlerini zimmetine geçirdiği tespit edildi. Aynı gün Gönyeli ve Demirhan’daki marketlerde de toplam üç kişi, binlerce liralık ürünü çalarken yakalandı.
Üyelik Ücretlerini Kendi Hesabına Aktardı: Şirket Çalışanı Hırsızlıktan Tutuklandı – Marketlerde de Üç Zanlı Suçüstü Yakalandı

Polis, 25 Mart 2023 ile 29 Ocak 2025 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde görev yapan K.Ö. (K-35) isimli kadının, müşterilerin yaptığı üyelik yenileme ödemelerini şirket hesabı yerine kendi banka hesabına yönlendirerek toplam 45.320 TL’yi zimmetine geçirdiğini tespit etti. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında K.Ö. tutuklandı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

16 Mayıs 2025 tarihinde ise Gönyeli ve Demirhan’da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayında toplam üç zanlı tutuklandı.

Gönyeli’deki bir markette saat 20.00 sıralarında müşteri gibi davranan H.A. (E-39), 1.493,31 TL değerindeki kişisel bakım ürünlerini kasada ödeme yapmadan dışarı çıkardı. Polis tarafından olay yerinde yakalanan şahıs tutuklandı.

Aynı gün saat 19.00’da Demirhan’da bulunan bir süpermarkette yaşanan olayda ise Z.B. (K-40) ve B.T. (K-19), toplam 10.259,49 TL değerinde kozmetik ürünü çaldı. Zanlılar, polis tarafından kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Her üç olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor

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