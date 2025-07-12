Uyuşturucu dolu çantayı araçtan atan zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen 'Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu' suçundan itham edilen zanlı Chisom Stephen Onuchuwo yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemeye olguları aktararak, 21 Haziran 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Yenikent’te Şehit Hilmi Mustafa Sokakta seyreden bir araçtan çanta atıldığına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, olay yerinin ziyaret edildiğini, çantanın bulunarak emare alındığını, yapılan aramada içerisinde satışa hazır 22 paket halinde 22 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 5 bin 230 TL ve 20 sterlin para tespit edildiğini açıkladı.

Polis, incelenen kamera görüntülerinden aracın plakasının belirlendiğini, yapılan araştırma sonucu zanlı adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Kesat, olay tarihinde zanlıya ulaşılamadığını, telefonla aranıp karakola cep edilmesine rağmen gelmediğini kaydetti. Polis, zanlının 8 Temmuz tarihinde avukatı aracılığıyla polise gelerek, teslim olduğunu ifade etti.

Kesat, yaptıkları soruşturma sonucu zanlının çantayı attığı sokakta trafik denetimi olduğunu, bu nedenle çantayı attığını, hatta olay günü dikkatsiz sürüşten kendisine ceza yazıldığını belirlediklerini kaydetti.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini aktararak, uyuşturucu analiz sonucunun çıktığını ve hintkeneviri olduğunun teyit edildiğini belirtti, parmak izi inceleme sonucunun ise henüz çıkmadığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden Kesat, daha önce kaçmasından dolayı yargılamadan da kaçabileceğini, ayrıca öğrenci kaydı olmasına rağmen okula devam etmediğini söyledi ve tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatının tutuklu yargı talebine itiraz etmesi üzerine duruşmada yapıldı.

Gerçekleştirilen duruşmanın ardından kararını açıklayan Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.