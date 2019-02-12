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Uyuşturucu madde zanlısı teminatla serbest

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Uyuşturucu madde zanlısı teminatla serbest
Uyuşturucu madde zanlısı teminatla serbest

8.2.19 tarihinde Gazimağusa Lefkoşa anayolu eski DAÜ çemberi yakınlarında LZ.896 plaka nolu aracı ile kaza yapan B.D (E-27) nun kaza mahallindeki şüpheli hareketleri Polisin dikkatini çekmiş ve yapılan aramada zanlının giydiği ceketin sol iç cebinde bir naylona sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabinoid maddesi bulunarak emare olarak alınmıştı.

9.2.19 tarihinde zanlı Polise verdiği gönüllü ifadede suçunu kabul etmişti. Ayni gün Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlının 3 gün Poliste tutuklu kalması emredildi. 12.2.19 tarihinde tahkikatın tamamlanmış olması nedeniyle zanlı teminat maksatları bakımından tekrar yargıç huzuruna çıkarıldı. Yargıç zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik pasaport ve seyahat belgelerini Polise teslim etmesi, 6000 TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün Polise ısbat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması konusunda emir verdi. Şartları yerine getiren zanlı ayni gün serbest bırakıldı.

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