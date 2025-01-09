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Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklu

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Ülke genelinde Narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi tutuklandı.
Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklu

08.01.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Girne Caddesi’nde, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen M.M.(E-28)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ile plastik pipet tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

08.01.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Kalkanlı’da, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, B.B.(K-21) ve E.Y.(E-25)’nin birlikte bulundukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde, E.Y.’nin Kalkanlı’da kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada ise, tasarrufunda toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 4 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

08.01.2025 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Gazimağusa ve Lefkoşa Polis Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından, Y.E.N.(E-32)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

09.01.2025 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.S.(E-32) ile M.E.(K-24)’nin kullanımlarındaki araçta ve akabinde kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 38 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 16.150 TL, 270 ABD Doları ve 150 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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